اشتراك للسفر بالدرجة الأولى الممتازة لكل عضو بـ"الشيوخ".. اعرف التفاصيل

يمنح قانون مجلس الشيوخ مجموعة من التسهيلات لأعضاء المجلس، وفي هذا الصدد نصت المادة ( ٣٨ ) من القانون على أن يستخرج لكل عضو من أعضاء مجلس الشيوخ اشتراك للسفر بالدرجة الأولي الممتازة بسكك حديد جمهورية مصر العربية أو إحدى وسائل المواصلات العامة الأخرى أو الطائرات من الجهة التي يختارها في دائرته الانتخابية إلى القاهرة، ولا تحسب هذه المبالغ ضمن ما يتقاضاه العضو.

وتبين لائحة المجلس التسهيلات الأخرى التي يقدمها المجلس لأعضائه لتمكينهم من مباشرة مسئولياتهم.