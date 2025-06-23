الرئيس الكولومبي: اضطرابات الشرق الأوسط بدأت بقصف الأطفال الفلسطينيين

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، إن كافة الاضطرابات التي تحدث حاليا في منطقة الشرق الأوسط "بدأت بقصف الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة ".

ونشر "بيترو" على منصة إكس، مقطعا من احتجاجات أنصار فلسطين في العاصمة الألمانية برلين، هاجم فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، وأرفق منشوره بتحذير من "خطر اندلاع حرب عالمية ثالثة".

وتابع: "كل شيء بدأ بقصف الأطفال الفلسطينيين وإبادة شعب غزة، الآن نحن على أعتاب حرب عالمية"

وأضاف: "نقطة البداية للحل، هي أن يتوقف نتنياهو عن قصف فلسطين، ويعلن وقف إطلاق النار، ويتوقف عن تعريض البشرية كلها للخطر".

المصدر : وكالات