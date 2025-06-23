دمشق - 20 قتيلا في تفجير داخل كنيسة مار إلياس

القاهرة - كتب محمد نسيم - قتل 20 شخصا وأصيب العشرات ، مساء اليوم الأحد 22 يونيو 2025 ، بعد إقدام انتحاري بتفجير نفسه داخل كنيسة في العاصمة السورية دمشق.

وقالت وزارة الصحة السورية إن عدد ضحايا الهجوم الارهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس بمنطقة الدويلعة في دمشق إلى عشرين وإصابة 52 آخرين بجروح".

وأفادت وزارة الداخلية السورية بأن انتحاريًا يتبع لتنظيم "داعش" الإرهابي اقتحم الكنيسة أثناء تأدية المصلين للصلاة، حيث أطلق النار عشوائيًا ثم فجّر نفسه بواسطة سترة ناسفة، ما أسفر عن سقوط ضحايا ووقوع أضرار جسيمة داخل الكنيسة.

وأكد مصدر أمني لوكالة الأنباء السورية "سانا" أن الهجوم أسفر عن عدد كبير من الضحايا المدنيين، فيما فرضت قوى الأمن الداخلي طوقًا أمنيًا مشددًا في محيط موقع الانفجار، وانتشرت في الشوارع المجاورة لتأمين المنطقة.

وتواصل فرق الإسعاف والدفاع المدني نقل المصابين والضحايا، وسط حالة من الاستنفار الأمني في المكان.

من جانبه، أدان وزير الإعلام السوري، حمزة المصطفى، بشدة التفجير الإرهابي، مؤكدًا في تصريح لـ"سانا" على أهمية الوحدة الوطنية والحفاظ على السلم الأهلي في مواجهة مثل هذه المحاولات لزعزعة الأمن والاستقرار.

المصدر : وكالات