الجيش الإسرائيلي: 15 طائرة مقاتلة نفّذت غارات غرب إيران ودمرت بنى تحت الأرض

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، الاثنين 23 حزيران (يونيو) 2025، إن جيش الدفاع الإسرائيلي نفذ "الموجة الأوسع من الغارات" التي طالت العاصمة الإيرانية طهران، في إطار عملية "الأسد الصاعد".

وأوضح أدرعي في منشور عبر منصة "إكس": "في اليوم الحادي عشر من عملية #الأسد_الصاعد أكمل جيش الدفاع الموجة الأوسع من الغارات التي نفذها حتى الآن في طهران. هذه الغارات استهدفت مقرات لقوات أمن النظام الإيراني والحرس الثوري".

وأضاف: "في إطار الضربات قصفنا مقر جهاز البسيج – وهي قوة ذات طابع عسكري تُستخدم كذراع رئيسية للنظام في قمع المواطنين. كما قصفنا مقر ’ثار الله‘ التابع للحرس الثوري، والذي يتولى مسؤولية تأمين وحماية منطقة طهران بأكملها – قلب النظام الإيراني".

وكان أدرعي قد صرّح في وقت سابق اليوم، أن "نحو 15 طائرة مقاتلة استكملت قبل قليل موجة غارات واسعة في منطقة غرب إيران"، مضيفًا أن الغارات استهدفت "بنى تحتية عسكرية تحت الأرض، وموقعًا لتخزين صواريخ، وموقعًا لتخزين طائرات مسيّرة تابعة للقوات العسكرية الإيرانية".

وأشار إلى أن طائرات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي "دمرت منصات صاروخية كانت موجهة نحو الأراضي الإسرائيلية" في غارات نفذتها في وقت سابق من اليوم في وسط إيران.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الاثنين، إن الجيش يضرب "بقوة غير مسبوقة" أهدافا تابعة للنظام في وسط العاصمة الإيرانية طهران. وصرح كاتس في بيان: "الجيش يضرب بقوة غير مسبوقة أهدافا تابعة للنظام والأجهزة الحكومية في قلب طهران".