خارجية الكويت دانت الهجوم الايراني على قاعدة العديد: تصعيد خطير ومستعدون لتسخير إمكاناتنا لدعم قطر

أعربت ​وزارة الخارجية الكويتية​، عن إدانتها واستنكارها الشّديدَين "للهجمات الّتي استهدفت قاعدة العديد الجوّيّة في دولة ​قطر​ الشّقيقة من قبل ​الحرس الثوري الإيراني​، في انتهاك صارخ للسّيادة القطريّة ومجالها الجوّي، وللقانون الدّولي وميثاق الأمم المتّحدة، وبما يُعتبر تصعيدًا خطيرًا يهدّد السّلم والأمن والاستقرار في المنطقة".

وأكّد في بيان، "وقوفها التّام إلى جانب الأشقّاء في قطر الشّقيقة، قيادةً وحكومةً وشعبًا، ودعمها الكامل للإجراءات كافّة الّتي تتّخذها لحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها، بما في ذلك حقّها في الرّدّ مباشرةً بما يتناسب مع حجم هذا الاعتداء السّافر"، معربةً عن "استعدادها لتسخير إمكاناتها وطاقاتها كافّة لدعم قطر".

وشدّدت الوزارة على أنّ "أمن قطر واستقرارها يُعدّان جزءًا لا يتجزّأ من أمن الكويت واستقرارها"، مشيدةً في الوقت ذاته بـ"تصدّي الدّفاعات الجوّيّة القطريّة لهذا الهجوم". وجدّدت تأكيدها على "ضرورة وقف ما تشهده المنطقة من عمليّات عسكريّة واتساع رقعة الصّراع، بسبب الهجمات الّتي شنّتها قوّات الاحتلال الإسرائيلي، مع التّشديد على ضرورة تضافر الجهود وتعزيز التّنسيق الإقليمي والدّولي، لتسوية الأمور عبر الطّرق الدّبلوماسيّة".