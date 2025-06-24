الطيران المدني البحريني: تعليق موقّت لحركة الملاحة الجوية في أجواء البحرين كإجراء احترازي

أعلنت شؤون الطّيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات البحرينيّة "تعليق حركة الملاحة الجوّيّة في أجواء البحرين موقّتًا، كإجراء احترازي في ظل تطوّرات الأوضاع الإقليميّة". وأشارت في بيان، إلى أنّ "الجهات المختصّة تتابع التّطوّرات على مدار السّاعة بالتّنسيق مع الشّركاء الدّوليّين"، مؤكّدةً "ضرورة اتباع التّعليمات الصّادرة عن الجهات الرّسميّة حفاظًا على السّلامة".

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