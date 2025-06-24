الداخلية القطرية: الأوضاع الأمنية في البلاد مستقرة ولا يوجد ما يدعو للقلق

أكّدت وزارة الداخلية القطرية أنّ "الأوضاع الأمنيّة في البلاد مستقرّة، ولا يوجد ما يدعو للقلق"، مشدّدةً على "ضرورة عدم الانسياق خلف الشّائعات أو تداول معلومات غير دقيقة".
وأهابت في بيان، بالجميع "التحلّي بالمسؤوليّة المجتمعيّة، من خلال الامتناع عن تداول أو إعادة نشر أي معلومات غير صادرة عن الجهات الرّسميّة، وتحرّي الدّقّة واستقاء المعلومات من القنوات الرّسميّة المعتمَدة فقط"، مشيرةً إلى "أنّها تواصل بالتّنسيق مع الجهات ذات الصّلة، استعدادها وجاهزيّتها التّامّة لمتابعة المستجدّات، واتخاذ ما يلزم لضمان سلامة المواطنين والمقيمين، واستمرار الحياة العامّة بصورة طبيعيّة".
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