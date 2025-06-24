الخارجية الإماراتية دانت بشدة استهداف قاعدة العديد: نرفض أي اعتداء يهدد أمن قطر وسلامتها

أعربت ​وزارة الخارجية الإماراتية​ عن إدانتها بأشدّ العبارات "استهداف الحرس الثوري الإيراني لقاعدة العديد الجوّيّة في دولة ​قطر​ الشّقيقة"، معتبرةً ذلك "انتهاكًا صارخًا لسيادة قطر ومجالها الجوّي، ومخالفةً واضحةً للقانون الدّولي وميثاق الأمم المتّحدة"، ومؤكّدةً "رفضها القاطع لأي اعتداء يهدّد أمن قطر وسلامتها ويقوّض أمن المنطقة واستقرارها".

وأبدت في بيان، "تضامن الإمارات الكامل مع قطر، ودعمها الثّابت لكل ما من شأنه حماية أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها"، مشدّدةً على "ضرورة الوقف الفوري للتّصعيد العسكري". وحذّرت من أنّ "استمرار مثل هذه الأعمال التّصعيديّة، من شأنه أن يقوّض الأمن الإقليمي، ويجرّ المنطقة إلى مسارات خطيرة ستكون لها تداعيات كارثيّة على الأمن والسّلم الدّوليَّين".

ودعت الوزارة إلى "اللّجوء إلى الحلول الدّبلوماسيّة ومبدأ حُسن الجوار"، مشيرةً إلى أنّ "الحوار الجاد هو السّبيل الوحيد لتجاوز الأزمات الرّاهنة، والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها وسلامة شعوبها".