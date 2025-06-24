أكّد وزير الدّفاع الإيراني العميد أمير نصيرزاده، خلال اتصال هاتفي مع وزير الدّفاع الرّوسي أندريه بيلاوسوف، أنّ "المواجهة ليست محصورة فقط مع الكيان الصّهيوني، بل أنّ الولايات المتّحدة الأميركيّة وعدد من الدّول الأخرى تدعم هذا الكيان".
وشدّد على أنّ "قرارنا هو معاقبة المعتدي بكل ما نملك من قوّة، ولن نقبل بسلام يُفرض علينا"، مشيرًا إلى أنّ "أميركا هي أصل كلّ الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة". ولفت إلى أنّ "بإمكاننا أن نتعاون من أجل إرساء السّلام والاستقرار في المنطقة والعالم".
من جهته، اعتبر بيلاوسوف أنّ "الهجوم على الأراضي الإيرانيّة بحجّة الملف النّووي، ليس إلّا ذريعة"، موضحًا أنّ "الهدف الحقيقي هو إضعاف إيران وزعزعة استقرار المنطقة بأسرها". وذكر أنّ "روسيا تتابع مجريات الأحداث عن كثب، وستواصل دعمها لإيران".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع الإيراني: قرارنا هو معاقبة المعتدي بكل ما نملك من قوة ولن نقبل بسلام يُفرض علينا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.