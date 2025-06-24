اعلنت السلطات ​البحرين​ية عن سماع دوي صفارات الإنذار، واملت من المواطنين والمقيمين التوجه لأقرب مكان آمن. ودعت وزارة الداخلية البحرينية السكان لاستخدام الطرق الرئيسية عند الضرورة في ضوء التطورات الأخيرة.

كانت هذه تفاصيل خبر السلطات البحرينية: دوي صفارات الإنذار ونرجو من المواطنين والمقيمين التوجه لأقرب مكان آمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.