إعادة فتح الأجواء الكويتية وعودة الحركة في مطار الكويت الدولي إلى طبيعتها

أعلنت الإدارة العامّة للطّيران المدني في ​الكويت​، أنّ "بناءً على التّنسيق مع الجهات المعنيّة في الكويت، والتّعاون المستمر مع الجهات الإقليميّة والدّوليّة ذات الصّلة، تقرّر إعادة فتح الأجواء الجوّيّة وعودة الحركة الجوّيّة من مطار الكويت الدولي وإليه إلى طبيعتها، وذلك بعد التّأكّد من استقرار الأوضاع في الأجواء المحيطة بدولة الكويت".

وأشارت في بيان، إلى أنّ "هذا القرار يأتي تأكيدًا لحرص الإدارة العامّة للطّيران المدني على ضمان أعلى معايير السّلامة والأمن في المجال الجوّي الكويتي، واستنادًا إلى التّقييمات الدّقيقة الّتي أجرتها الفرق المختصّة، بالتّعاون مع الجهات المختصّة والمعنيّة المحليّة والدّوليّة".