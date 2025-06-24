لجنة بمجلس الشورى الإيراني وافقت على الخطوط العريضة لمشروع قانون لتعليق التعاون مع وكالة للطاقة الذرية

أعلن المتحدّث باسم لجنة الأمن القومي والسّياسة الخارجيّة في مجلس الشورى الإيراني، ابراهيم رضائي، موافقة اللّجنة على الخطوط العريضة لمشروع قانون يهدف إلى التّعليق الكامل لتعاون إيران مع ​الوكالة الدولية للطاقة الذرية​.

وأوضح أنّ بموجب مشروع القانون، سيتمّ تعليق أعمال تركيب كاميرات المراقبة، والسّماح بعمليّات التّفتيش وتقديم التّقارير إلى الوكالة الدولية للطّاقة الذّريّة، ما دام لم يتمّ ضمان أمن المنشآت النّوويّة.

ويتعيّن على البرلمان الموافقة على المشروع في جلسة عامّة لإقراره.