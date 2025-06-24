ترامب: أود أن أشكر إيران على التحذير المُبكر وربما الآن يمكن لإيران أن تتقدم نحو السلام والانسجام في المنطقة

اشار الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ في تصريح له على موقعه "تروث سوشيل"، الى انه "أود أن أشكر إيران على التحذير المُبكر، الذي سمح بعدم فقدان أرواح وعدم إصابة أي أحد في قاعدة العديد في ​قطر​، ربما الآن يمكن لإيران أن تتقدم نحو السلام والانسجام في المنطقة، وسأشجع بحماس إسرائيل على أن تفعل الشيء نفسه".

واعتبر ترامب بان "ايران ردّت رسميًا على تدميرنا لمنشآتها النووية برد ضعيف جدًا، وهو ما كنا نتوقعه، وقد تصدينا له بفعالية كبيرة. تم إطلاق 14 صاروخًا – أُسقط منها 13، وصاروخ واحد تُرك لأنه كان متجهًا نحو وجهة غير مهددة. يسعدني أن أبلغكم أنه لم يُصب أي أميركي بأذى، ولم تُسجل أضرار تُذكر. والأهم من ذلك، أنهم أخرجوا ما في صدورهم، ونأمل ألا يكون هناك المزيد من الكراهية".