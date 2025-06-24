اكسيوس عن مسؤول في البيت الابيض: هدف ترامب حاليا هو إنهاء الحرب وينوي اخبار نتانياهو بذلك

اشار موقع "اكسيوس" الاميركي نقلا عن مسؤول رفيع في البيت الأبيض، إن هدف الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ حالياً هو ​إنهاء الحرب​، وينوي قول ذلك لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو.

واوضح المسؤول في البيت الأبيض "نحن نريد صفقة، ولا نريد المزيد من الحرب".