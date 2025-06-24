فلايت رادار: المجال الجوي الإماراتي مغلق استنادا إلى مسارات الطيران

ذكر موقع "فلايت رادار" الإلكتروني أن المجال الجوي لدولة ​الإمارات​ مغلق حاليا بناء على مسارات الرحلات وأصوات من أبراج مراقبة الحركة الجوية، وذلك اثر قصف ايران لقاعدة العديد الاميركية في قطر.

وفي السياق، اعلن متحدث باسم حكومة الإمارات إن الإمارات تتابع عن كثب التطورات الجارية في المنطقة ونقيم الوضع بشكل مستمر، وذلك ردا على سؤال عن إغلاق المجال الجوي في الإمارات بعد إقدام قطر على إجراء مماثل في ظل الأزمة الإقليمية المستمرة.