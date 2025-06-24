افادت مصادر عسكرية لـ "رويترز" بانه تم تفعيل نظام الدفاع الجوي في قاعدة عين الأسد الجوية الأميركية في ​العراق​ تحسبا لهجوم ايراني محتمل. ولفتت معلومات الى ان القوات الأميركية في قواعد العراق دخلت إلى الملاجئ بعد إطلاق إيران صواريخ على قواعد أميركا في قطر.

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر عسكرية لرويترز: تفعيل نظام الدفاع الجوي في قاعدة عين الأسد الجوية الأميركية في العراق تحسبا لهجوم محتمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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