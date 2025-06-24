الخارجية الروسية تدعو إلى إنهاء العدوان غير المبرر من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران

أصدرت وزارة الخارجية الروسية دعوة جديدة لوقف تصعيد ​الصراع المسلح​ والأعمال الاستفزازية في الصراع بين إيران من جانب والولايات المتحدة وإسرائيل من جانب آخر.

ودعت وزارة الخارحية الروسية في بيان، "مجددا إلى وقف التصعيد المسلح ووقف الأعمال والخطابات الاستفزازية. من الضروري اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، العودة إلى الجهود السياسية والدبلوماسية والامتثال للقانون الدولي".

كما دعا البيان إلى الوقف الفوري "للعدوان غير المبرر من جانب الولايات المتحدة الاميركية وإسرائيل على إيران، والمحاولات العلنية لتغيير النظام، والتعدي على سيادة الدول".