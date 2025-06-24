مجلس الأمن القومي الإيراني: هجومنا على قاعدة العديد الاميركية في قطر لا يهدد دولة قطر الشقيقة

اعلن مجلس الأمن القومي الإيراني بان القوات المسلحة ال​ايران​ية استخدمت خلال مهاجمة قاعدة العديد الاميركية في ​قطر​ نفس عدد القنابل التي استخدمتها أميركا في مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية.

واوضح مجلس الأمن القومي الإيراني في بيان، بان القاعدة الأميركية المستهدفة بعيدة عن المرافق الحضرية والمناطق السكنية في قطر، وشدد على ان هذا الإجراء لا يشكل أي تهديد لجارتنا الصديقة والشقيقة قطر.