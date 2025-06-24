قوى الأمن ذكّرت بتدابير السير المتخذة مساء اليوم على المسلك الشرقي لأوتوستراد إميل لحود

ذكّرت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، بـ"أعمال صيانة الفواصل الحديديّة على أوتوستراد إميل لحود- المسلك الشّرقي، للسّير المتّجه من الصيّاد باتجاه الكرنتينا (جسر سوق الأحد)، الّتي تُستكمل بتاريخ اليوم 23-06-2025، اعتبارًا من السّاعة 22:00 لغاية السّاعة 24:00".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "هذه الأشغال ستؤدّي إلى منع المرور على المسلك المذكور طيلة فترة الأعمال، على الشّكل التّالي:

- تحويل السّير المتّجه من الصياد إلى الكرنتينا، باتجاه الأشرفية- أوتوستراد الياس الهراوي، ومن مدخل سوق الخضار- سن الفيل باتجاه الحبتور.

- تحويل السّير القادم من سن الفيل أو الشيفروليه باتجاه الكرنتينا إلى الطّرقات المجاورة".

وطلبت من المواطنين "التّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السّير التّوجيهيّة الموضوعة في المكان، حفاظًا على السّلامة العامّة وتسهيلاً لحركة المرور".