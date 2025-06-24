مرقص اقترح على سفير البرازيل إعطاء الحق لـ"تلفزيون لبنان" بنقل أحداث رياضية

استقبل وزير الإعلام ​بول مرقص​ في مكتبه في الوزارة، سفير ​البرازيل​ تارسيزيو كوستا، يرافقه رئيس القسم الثّقافي والصّحافي في السّفارة بابلو بيريز سامبيدرو رومير. وتمّ البحث في العلاقات المتبادلة بين البلدين، بخاصّة في المجال الإعلامي.

وأشار مرقص بعد اللّقاء، إلى أنّه "يشكّل بداية التّعاون في العلاقات الإعلاميّة بين بلدينا"، موضحًا "أنّنا تباحثنا في سبل تعاون أخرى، منها دعم تطوير "تلفزيون لبنان"، بالإضافة إلى إمكان عرض بعض الحلقات الوثائقيّة أو البرامج البرازيليّة عبر شاشته".

ولفت إلى "أنّه اقترح على ضيفه، إعطاء الحق لـ"تلفزيون لبنان" بنقل أحداث رياضيّة، لاسيّما تلك المتعلّقة بكرة القدم البرازيلية"، معلنًا "أنّه تلقّى وعدًا من السّفير بدراسة تلك المقترحات، بالإضافة إلى المقترحات الأخرى اللّاحقة".

من جهته، أكّد كوستا أنّ "لقاءه بمرقص كان مثمرًا، حيث تمّ تبادل للآراء حول سبل تطوير العلاقات المتبادلة، والمضي قُدمًا بالحوارات المشتركة"، معربًا عن سعادته لأنّه "سيبحث مع المؤسّسات الإعلاميّة في بلاده، بسبل تطوير هذه العلاقات"، ومشدّدًا على "أنّه يتطلّع قدمًا نحو المزيد من التّعاون المشترك بين الجانبين".