شحادة بحث مع وفد من المديرين العامين بتصوّر لإنصاف العاملين بالإدارات العامة

استقبل وزير المهجّرين وزير الدّولة لشؤون التّكنولوجيا والذّكاء الاصطناعي ​كمال شحادة​ في مكتبه، وفدًا من المديرين العامّين، بحضور رئيس صندوق المهجّرين العميد نقولا الهبر والمدير العام للوزارة أحمد محمود.

وخلال اللّقاء، عرض الوفد "التحدّيات المعيشيّة الّتي يواجهها العاملون في الإدارات العامّة، في ظل الظّروف الاقتصاديّة الصّعبة"، طارحًا "تصوّرًا يهدف إلى إنصاف الموظّفين وتحسين أوضاعهم، بما يضمن استمراريّة العمل في المرافق العامذة وكفاءة الأداء الإداري".