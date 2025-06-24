وزارة المالية طالبت أرباب العمل بالالتزام بموجباتهم الضريبية تفاديًا لتعرضهم لغرامات

أصدرت ​وزارة المالية​ بيانًا، تُعلم فيه جميع أرباب العمل "أنّها وضعت قيد التّطبيق على النّظام الضّريبي الإلكتروني، نموذج التّصريح السّنوي العائد لضريبة الدّخل على الرّواتب والأجور (ر5) والكشوفات السّنويّة الإفراديّة (ر6) والكشف السّنوي الإجمالي (ر7) عن عام 2024، وبالتّالي أصبح بإمكانهم تقديم التّصاريح السنوية المتعلّقة بالعام المذكور دون أي تأخير".

ولفتت إلى أنّ "مهلة التّصريح السنوي عن عام 2024 مُدّدت لغاية 29/8/2025 بموجب القرار رقم 547/1"، طالبةً منهم جميعًا "ضرورة المبادرة إلى الالتزام بموجباتهم الضّريبيّة، تفاديًا لتعرّضهم للغرامات القانونيّة". وأشارت إلى أنّ "في حال وجود مشاكل تقنيّة تمنعهم من تحميل تصاريحهم الإلكترونيّة على النّظام الضّريبي، يمكنهم التّواصل مع الإدارة عبر البريد الإلكتروني [email protected]".