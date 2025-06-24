أعرب رئيس الجمهوريّة جوزاف عون عن إدانته "الاعتداء الّذي تعرّضت له دولة قطر مساء اليوم"، معتبرًا أنّه "يشكّل انتهاكًا لسيادة دولة شقيقة، وخطوة من شأنها زيادة التوتّر في المنطقة، واتساع رقعة المواجهات العسكريّة، فضلًا عن تأثيرها السّلبي على المساعي الجارية لوقف التّصعيد والعودة إلى طاولة المفاوضات، الّتي من شأنها وحدها إيجاد الحلول المناسبة الّتي تعيد الهدوء والاستقرار إلى المنطقة".
ورأى في تصريح، أنّ "قطر الشّقيقة الّتي لعبت دائمًا دورًا إيجابيًّا لحل النّزاعات الّتي شهدتها المنطقة في السّنوات الماضية ولا تزال، تلقى من لبنان رئيسًا وشعبًا كل التّضامن والدّعم، في ما يحفظ سيادتها وسلامة أراضيها وشعبها الشّقيق".
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس عون دان الاعتداء على قطر: انتهاك لسيادة دولة شقيقة ومن شأنه اتساع رقعة المواجهات العسكرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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