بلدية زحلة تطلق خطة TNVR للحدّ من ظاهرة الكلاب الشاردة: خطوة حضارية لحماية الإنسان والبيئة

أطلقت ​بلدية زحلة​ – معلقة وتعنايل ​خطة TNVR​ (الامساك، التعقيم، التلقيح، والإرجاع) للحدّ من ظاهرة ​الكلاب الشاردة​، بالتعاون مع ​وزارة الزراعة​ ونقابة الأطباء البيطريين في لبنان، بحضور المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود، النقيب السابق للأطباء البيطريين جمال خزعل، أعضاء المجلس البلدي وعدد من ممثلي الوزارة والنقابة، إلى جانب فعاليات بيطرية وناشطين من المجتمع المحلي.

وأكد رئيس البلدية المهندس سليم غزالة في كلمته، أن هذه الخطة تُعدّ “خطوة حضارية وإنسانية تعبّر عن حرص البلدية على التوازن بين ​الصحة العامة​ و​حقوق الحيوان​”، مشددًا على أن “العمل البلدي لا يقتصر على البنى التحتية، بل يشمل الأمن الصحي والبيئي، وهو ما نترجمه اليوم من خلال هذه المبادرة الرائدة”.

وأعرب غزالة عن شكره العميق لوزارة الزراعة ممثلةً بمديرها العام المهندس لحود، ولنقابة الأطباء البيطريين، والفريق البيطري الميداني، والمتطوعين وكل من ساهم في إنجاح هذا المشروع.

بدوره، لفت المهندس لويس لحود إلى أن مشروع TNVR يندرج ضمن أولويات وزارة الزراعة، مشيرًا إلى “أن هذه الخطة ليست فقط لحماية الحيوان، بل أولًا لحماية الإنسان من الأمراض، وعلى رأسها داء الكَلَب، الذي يشكّل خطرًا قاتلًا”. ودعا من بلدية زحلة سائر بلديات القضاء إلى التعاون في تنفيذ الخطة نفسها، بهدف خلق بيئة صحية أكثر أمانًا للناس والحيوانات على حدّ سواء.

من جهته، شدد الطبيب البيطري الدكتور وليد سعيد على أهمية الخطة في الحدّ من تكاثر الكلاب بطريقة علمية وإنسانية، مشيرًا إلى أن “نجاح أي مشروع مماثل مرهون بتعاون الجهات الرسمية والنقابات والسلطات المحلية والمؤسسات البيطرية الخاصة”. كما وجّه تحية خاصة لروح الناشطة رهام بسام، صاحبة المبادرة الأولى لإطلاق هذا المشروع، ولجميع الشركاء الذين آمنوا بجدوى هذه الخطة ونفذوها باندفاع ومسؤولية.

أما الطبيبة البيطرية والناشطة في مجال حقوق الحيوان باميلا جروج، فأكدت باسم مبادرة Zahle Animal Care، أن المشروع “يتجاوز رعاية الحيوانات ليطال مباشرة الصحة العامة”، مشيرة إلى أن “اللقاح لا يحمي فقط الكلب، بل يقي الناس من الأمراض”. ولفتت إلى أن نهج TNVR هو الأنسب للواقع اللبناني، معتبرة أن الحل لا يكمن في الإزالة العشوائية للكلاب بل في الحد من تكاثرها بطريقة علمية ومستدامة.

يُذكر أن خطة TNVR تهدف إلى السيطرة على أعداد الكلاب الشاردة من خلال عمليات إمساكها، تعقيمها وتلقيحها، ومن ثم إعادة إطلاقها في بيئتها، مع توثيق دقيق لكل حالة، ومع وضع إشارة على الكلب المعقّم والملّقح، بما يضمن متابعة دقيقة وفعالة.

بهذه المبادرة، تؤكد بلدية زحلة مجددًا ريادتها في العمل البلدي المتكامل، وحرصها على تبنّي سياسات صحية بيئية متقدمة، تكون نموذجًا يُحتذى به في مختلف المناطق اللبنانية.

وفي ختام هذا الحدث توجه الحضور الى عيادتَي Paradise وTom and Jerry حيث عاينوا عن قرب إجراءات التلقيح والتعقيم.