أعلنت شركة "مصر للطيران"، في بيان، "إلغاء رحلاتها المتجهة من مطار القاهرة إلى مدن الخليج العربي والعكس، إلى حين استقرار الأوضاع في المنطقة"، وذلك نظراً للأحداث التي تشهدها المنطقة، وإغلاق المجال الجوي في عدد من دول منطقة الخليج العربي.
وأشارت إلى أنّ "مركز العمليات المتكامل التابع لمصر للطيران يتابع الموقف باستمرار على مدار الساعة وسيتم موافاتكم بالمستجدات تباعاً".
كانت هذه تفاصيل خبر "مصر للطيران": إلغاء رحلاتنا إلى مدن الخليج العربي والعكس إلى حين استقرار الأوضاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.