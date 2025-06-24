إدانات عربية غير مسبوقة لاستهداف قطر

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام وكالات)

أثار العدوان الذي شنته إيران على دولة قطر موجة إدانات عربية غير مسبوقة، وسط دعوات واسعة إلى ضرورة خفض التوتر ووقف إطلاق النار حفاظاً على الأمن والسلم الإقليميين.

ودانت السعودية واستنكرت بأشد العبارات العدوان الذي شنته إيران على دولة قطر، الذي اعتبرته انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، وهو أمر مرفوض ولا يمكن تبريره بأي حال من الأحوال. وأكدت المملكة في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية تضامنها ووقوفها التام إلى جانب دولة قطر، وتضع إمكاناتها كافة لمساندة دولة قطر الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات.

وأكدت البحرين وقوفها التام إلى جانب قطر، معربة في بيان بثته وكالة الأنباء البحرينية عن تضامنها الكامل مع دولة قطر، وهو ما تتطلبه رابطة الأخوة والدم، مما يؤكد تضامن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في هذه الظروف الحساسة التي تمر بها المنطقة لبذل الجهود اللازمة لضبط النفس، وتجنب التصعيد، وحل جميع الخلافات بالوسائل السلمية.

كما اعتبر الأردن العدوان، خرقاً صارخاً لسيادة دولة قطر، وللقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، وتصعيداً خطيراً. وأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية، تضامن المملكة المطلق مع قطر في مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها، ودعمها لأي خطوة تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها.

بدورها، أعربت مصر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الإيرانية التي طالت دولة قطر، مؤكدة أن تلك الهجمات تعد انتهاكاً لسيادتها وتهديداً لسلامة أراضيها، فضلاً عن كونها خرقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان أصدرته مساء أمس تضامن مصر الكامل مع دولة قطر الشقيقة، ووقوفها إلى جانبها في مواجهة أي تهديدات.

وأعربت مصر عن بالغ قلقها من التصعيد المتسارع والخطير الذي تشهده المنطقة، مؤكدة رفضها الكامل لأشكال التصعيد العسكري كافة أو المساس بسيادة الدول.

وجددت مصر دعوتها إلى ضبط النفس وتغليب منطق الحوار والحلول السلمية، بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة.

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان، وقوف دولة الكويت التام إلى جانب الأشقاء في دولة قطر، قيادة وحكومة وشعباً، ودعمها الكامل للإجراءات كافة التي تتخذها لحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها، بما في ذلك حقها في الرد مباشرة، بما يتناسب مع حجم هذا الاعتداء السافر.

وأضاف البيان أن دولة الكويت تعرب أيضاً عن استعدادها لتسخير إمكاناتها وطاقاتها كافة لدعم دولة قطر الشقيقة، مؤكدة في الصدد ذاته أن أمن واستقرار دولة قطر الشقيقة يعد جزءاً لا يتجزأ من أمنها واستقرارها.