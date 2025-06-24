شكرا لقرائتكم خبر عن حتى لا ننسى.. جماعات مسلحة ولدت من رحم الإخوان الإرهابية بثت فى الأرض رعبا والان مع تفاصيل الخبر

شهدت مرحلة ما بعد سقوط حكم جماعة الإخوان الإرهابية في عام 2013 موجة إرهابية ضخمة، قادتها خلايا عنقودية تضمنت كيانات وجماعات مسلحة تولدت من رحم الجماعة، وضمت في صفوفها عناصر الإخوان والمتعاطفين معها، ومنها على سبيل المثال: “حركة سواعد ومصر” والتي تُعرف اختصارًا باسم “حسم” و “العقاب الثوري” و”المقاومة الشعبية” و “لواء الثورة” و “كتيبة الإعدام” و “كتائب حلوان”. وقد اضطلعت هذه الخلايا في تنفيذ عدد من الهجمات الدامية في محافظات الوادي، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر:

• وقوع انفجار بمحيط مقر دار القضاء العالي في 2 مارس 2015؛ أسفر عن استشهاد شخص، وإصابة 3 ضباط و2 مجندين و4 مواطنين، وأعلنت جماعة العقاب الثوري وقتها مسئوليتها عن التفجير.

• أعلنت حركة حسم تبنيها هجومًا في 17 يوليو 2016 استهدف اغتيال رئيس مباحث مركز طامية بمحافظة الفيوم.

• أعلنت حسم مسؤوليتها عن محاولة اغتيال مفتي مصر السابق علي جمعة في 5 أغسطس 2016؛ إذ فتح مسلحون النار عليه أثناء توجّهه لصلاة الجمعة في القاهرة، لكنه نجا من الهجوم.

• أعلنت حسم في 29 سبتمبر 2016 مسؤوليتها عن محاولة اغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز عثمان بواسطة سيارة ملغمة استهدفت موكبه بمنطقة التجمع الأول؛ مما أسفر عن إصابة شخص تصادف وجودة في موقع التفجير وقت حدوثه.

• أعلنت حسم في 4 نوفمبر 2016 تبينها عملية استهداف المستشار أحمد أبو الفتوح، وهو أحد أعضاء هيئة محاكمة الرئيس الإخواني المعزول مرسي آنذاك، بتفجير سيارة مفخخة أمام منزله، ولم يصاب المستشار بأذى.

• في 5 أغسطس 2019، استهدفت حركة حسم معهد الأورام، عبر سيارة احتوت على شحنة كبيرة من المتفجرات، مما أسفر عن استشهاد نحو 20 شخص وإصابة 47 آخرين.