شكرا لقرائتكم خبر عن هل يجوز الترشح على أكثر من دائرة بانتخابات مجلس الشيوخ؟ .. القانون يجيب والان مع تفاصيل الخبر

تلزم المادة 13 من قانون مجلس الشيوخ طالب الترشح لانتخابات المجلس أن يحدد الدائرة التي يترشح فيها.

ولا يجوز لأحد أن يترشح في دائرتين بالنظام الفردى، أو في قائمة انتخابية وعلي مقعد فردي، أو في أكثر من قائمة انتخابية، فإن جمع بين أي منهما يعتد بالترشح الأخير بحسب الثابت فى السجل الخاص المنصوص عليه في المادة 15 من هذا القانون.