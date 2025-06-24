الإسعاف الإسرائيلي: مقتل 6 إسرائيليين وإصابات بينهم حالات خطيرة بسقوط صاروخ على مبنى ببئر السبع

أكد الإسعاف الإسرائيلي، مقتل 6 إسرائيليين وسقوط إصابات بينهم حالات خطيرة بسقوط صاروخ بشكل مباشر على مبنى ببئر السبع، في ظل موجات صاروخية مكثفة من إيران.

في وقت سابق، أعلن ​الجيش الإسرائيلي​، عن "رصد صواريخ جديدة من ​إيران​ باتجاه إسرائيل وندعو الإسرائيليين للدخول إلى الملاجئ".

وكانت قد ذكرت الإذاعة الإسرائيلية، بأن "​إيران​ تريد تسجيل الضربة الأخيرة قبل بدء سريان وقف إطلاق النار الساعة 7 من صباح اليوم".

وفي وقت سابق من اليوم، أشار وزبر الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إلى أن "حتى الآن، لا يوجد "اتفاق" بشأن أي وقف لإطلاق النار أو وقف للعمليات العسكرية. ومع ذلك، شريطة أن يوقف النظام الإسرائيلي عدوانه غير القانوني على الشعب الإيراني في موعد لا يتجاوز الساعة الرابعة صباحا بتوقيت طهران، ليس لدينا أي نية لمواصلة ردنا بعد ذلك".

وقال "سيتم اتخاذ القرار النهائي بشأن وقف عملياتنا العسكرية لاحقا".