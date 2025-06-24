الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في حيفا ومناطق واسعة في شمال إسرائيل

أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، بأن "صفارات الإنذار تدوي في حيفا ومناطق واسعة في شمال إسرائيل".
أعلن الجيش الإسرائيلي، "أننا نرصد هجوما إيرانيا خامسا على إسرائيل".
وفي وقت سابق، ذكرت الإذاعة الإسرائيلية، بأن "إيران تريد تسجيل الضربة الأخيرة قبل بدء سريان وقف إطلاق النار الساعة 7 من صباح اليوم".
وفي وقت سابق من اليوم، أشار وزبر الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إلى أن "حتى الآن، لا يوجد "اتفاق" بشأن أي وقف لإطلاق النار أو وقف للعمليات العسكرية. ومع ذلك، شريطة أن يوقف النظام الإسرائيلي عدوانه غير القانوني على الشعب الإيراني في موعد لا يتجاوز الساعة الرابعة صباحا بتوقيت طهران، ليس لدينا أي نية لمواصلة ردنا بعد ذلك".
وقال "سيتم اتخاذ القرار النهائي بشأن وقف عملياتنا العسكرية لاحقا".
ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اتفاق بين إيران وإسرائيل لوقف إطلاق النار.
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