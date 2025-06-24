وزارة الزراعة و"الفاو" وقعتا اتفاقية لإنجاز التحضيرات لإطلاق الإحصاء الزراعي الشامل بلبنان

وقّعت ​وزارة الزراعة​ ومنظمة الأغذية والزّراعة للأمم المتّحدة (​الفاو​)، اتفاقيّةً جديدةً ضمن برنامج التّعاون الفني (TCP)، بهدف إنجاز التّحضيرات اللّازمة لإطلاق الإحصاء الزّراعي الشّامل في ​لبنان​.

وأشارت منظّمة "الفاو" في بيان، إلى أنّ "الإتفاقيّة تمثّل انطلاقةً لمرحلة تحضيريّة أساسيّة تهدف إلى تقوية نظم البيانات الزّراعيّة في لبنان"، لافتةً إلى أنّ "هذه المباردة تشكّل استجابةً للحاجة الملحّة إلى بيانات محدّثة، إذ أنّ آخر مسح زراعي شامل أُجري في لبنان عام 2010، ممّا يجعل البيانات الحاليّة حول هيكليّة المزارع وسبل العيش الرّيفيّة قديمة وغير محدّثة".

وركّزت على أنّ "البيانات الزّراعيّة الدّقيقة والمحدّثة تُعدّ ضروريّةً للتّخطيط القائم على الأدلّة، ووضع السّياسات الفعّالة، وتحقيق التّنمية الرّيفيّة المستدامة. وسيركّز المشروع الممتد على فترة 18 شهرًا، على وضع الإطار القانوني والمؤسّساتي للإحصاء، إضافةً إلى تعزيز القدرات الفنيّة لكوادر الوزارة، بما يتماشى مع أحدث المنهجيّات الدّوليّة المعتمَدة ضمن البرنامج العالمي للإحصاء الزّراعي 2030".

وأوضحت المنظّمة أنّ "البرنامج يمثّل أيضًا خطوةً أساسيّةً نحو إنجاز دراسة شاملة وقائمة على الأدلّة للقطاع الزّراعي في لبنان، والمساهمة في بناء نظم غذائيّة وزراعيّة أكثر استدامةً ومرونةً في المستقبل"، مركّزةً على أنّ "البرنامج المشترك يؤكّد من جديد التزام وزارة الزّراعة ومنظّمة "الفاو" بتعزيز التّخطيط والسّياسات الزّراعيّة، والبحث والتّطوير، ورصد التّأثير البيئي للزّراعة".

وذكرت أنّ "من خلال هذه المبادرة المشتركة، تؤكّد كل من "الفاو" ووزارة الزّراعة التزامهما المشترك بتعزيز الإحصاءات الزّراعيّة في لبنان، لدعم التّخطيط وتصميم السّياسات والبحث والابتكار، ورصد الأثر البيئي للقطاع الزّراعي".