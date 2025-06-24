يعقوب: المنطقة قادمة على ترتيبات جديدة من ضمنها سوريا ولبنان.

أكد رئيس حركة النهج النائب السابق حسن يعقوب، في تصريح له أن مجرد حصول الضربة الإيرانية على القاعدة الأميركية العديد في قطر هو موقف جريء له أبعاد ورسائل كبيرة، فهمها ترامب فورًا، فعرض وقف إطلاق النار.

واعتبر يعقوب أن "الواقع أن نتانياهو كان يطلب وقف إطلاق النار مباشرة بعد الضربة الأميركية على منشأة فوردو الإيرانية، لأنه بذلك يستطيع أن يسوّق أمام شعبه أنه حقق هدفه بتحطيم البرنامج النووي الإيراني، ولأنه يعلم أن جبهته الداخلية بدأت تنهار وتلومه على مغامرته ضد إيران، وهذا ما أشرنا إليه بـ”النَفَس القصير” أمام إيران، التي تستطيع أن تتحمّل أكثر، والتي استمرت بالقصف حتى الدقيقة الأخيرة".

وأضاف يعقوب: السؤال المركزي هو قواعد التفاوض القادمة بين أميركا وإيران، والتوازن في تحقيق الشروط، والمؤكد أن المفاوضات قد تغيّرت شكلًا ومضمونًا، وهذا يُسقِط منطق ترامب القائم على استسلام إيران كما قال.

وختم يعقوب: هذا يعني أن المنطقة قادمة على ترتيبات جديدة، من ضمنها سوريا ولبنان.