منسى دان التفجير الإرهابي الذي استهدف كنيسة النبي إيليا في دمشق

أبرق وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى إلى كلٍّ من البطريرك يوحنا العاشر اليازجي بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق، ووزير الدفاع السوري مرهف أبو قُصرة، مدِينًا التفجير الإرهابي الجبان الذي استهدف كنيسة النبي إيليا للروم الأرثوذكس في دمشق، وأدّى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى من المصلّين الأبرياء.

واعتبر اللواء منسى أن هذا الاعتداء الآثم لا يعكس قيم الشعب السوري المتجذّرة في التآخي والمحبة، بل يشكّل جريمة بحق سوريا ووحدتها، ومحاولة يائسة لضرب الاستقرار والعيش المشترك. وأعرب عن تضامنه الكامل مع عائلات الضحايا، رافعًا الصلاة من أجل أرواح الشهداء وشفاء الجرحى، وداعيًا إلى محاسبة المجرمين وقطع الطريق على كل أشكال الفتنة والفوضى.