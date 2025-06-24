سلام وصل إلى قطر في زيارة رسمية يبحث خلالها سبل تعزيز التعاون

وصل رئيس مجلس الوزراء ال​لبنان​ ​نواف سلام​ إلى ​قطر​، في زيارة رسمية، على رأس وفد وزاري يضم وزير الثقافة غسان سلامة، وزير الطاقة جو صدي، وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، ووزير التنمية الإدارية فادي مكي.

وكان في استقبال سلام والوفد المرافق له لدى وصولهم إلى مطار حمد الدولي، وزير المواصلات القطري محمد بن عبد الله بن محمد آل ثاني.

وسيلتقي سلام خلال الزيارة بأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، حيث ستتناول الاجتماعات البحث في الملفات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.