الخارجية القطرية: استدعاء السفير الإيراني في الدوحة لتجديد إدانتنا لانتهاك سيادتنا ومجالنا الجوي

أعلنت وزارة الخارجية ال​قطر​ية عن استدعاء السفير الإيراني في الدوحة لتجديد إدانتها لانتهاك سيادة قطر ومجالها الجوي، مشيرة إلى أنّ هذا الانتهاك يتنافى مع مبدأ حسن الجوار والعلاقات الوثيقة بين البلدين. وأكدت الخارجية القطرية ضرورة العودة فورًا إلى الحوار والمسارات الدبلوماسية لحل الخلافات وتجنب التصعيد.

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