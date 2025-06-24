الجيش العراقي: مسيّرات انتحارية صغيرة استهدفت مواقع وقواعد عسكرية عراقية

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية يحيى رسول، أنّ "مسيّرات انتحارية صغيرة استهدفت مواقع وقواعد عسكرية عراقية".
ولفت إلى أنّ "الاستهداف أحدث أضرارا كبيرة بمنظومتي الرادار في معسكر التاجي شمال بغداد، وقاعدة الإمام علي في محافظة ذي قار، دون وقوع أية ضحايا بشرية".
وأضاف رسول أنّ "القوات العراقية تمكنت من التصدّي وإحباط جميع محاولات الاعتداء الأخرى على أربعة مواقع في أماكن مختلفة، والتعامل مع الطائرات المسيّرة وإسقاطها، بعد أن كانت تروم استهداف هذه المواقع"، لافتاً إلى أن "جميع المواقع المستهدفة، هي مواقع عسكرية تابعة للقوات الأمنية العراقية بشكل كامل، ومسؤول عنها ويقوم على إدارتها ضبّاط ومنتسبون من تشكيلات قواتنا الأمنية البطلة".
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