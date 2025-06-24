الرئيس عون اطلع من الحوت على اجراءات شركة طيران الشرق الأوسط لتأمين التواصل بين لبنان والخارج وتنظيم الرحلات الجوية

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون رئيس إدارة شركة ​طيران الشرق الأوسط​ محمد الحوت، الذي اطلعه على الإجراءات التي اتخذتها الشركة منذ اندلاع المواجهات الإسرائيلية – الإيرانية، بهدف تأمين التواصل بين لبنان والخارج، وتنظيم الرحلات الجوية لهذه الغاية.

‏وأوضح الحوت أن "هاجس الشركة كان الاستمرار في تسيير الرحلات وفق ما تسمح به حركة الملاحة الجوية في عدد من الدول المجاورة"، مؤكداً أن "التنسيق كان كاملاً مع وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، في هذا السياق".

‏وقد عبّر الرئيس عون عن" تقديره للجهود التي بذلها الحوت ومعاونوه، وجميع العاملين في شركة طيران الشرق الأوسط، لضمان استمرار حركة الطيران بين لبنان والخارج"، منوهاً ب"التنسيق بين الشركة ووزارة الأشغال والعاملين في المطار، مما ساهم في استمرار الحركة الجوية ذهاباً واياباً".