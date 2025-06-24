حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أنّ زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط من خلال محاولات اغتيال تطال عسكريين وعلماء قد تؤدي إلى متغيرات كبيرة، معتبرًا أنه من المبكر استخلاص استنتاجات من وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، لكنه شدد على دعم بلاده للسلام.

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الروسي: من المبكر استخلاص استنتاجات من وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران لكننا ندعم السلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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