نتانياهو: إسرائيل وافقت على مقترح ترامب لوقف إطلاق النار مع إيران وسنرد بقوة على أي انتهاك

أعلن رئيس الوزراء ال​إسرائيل​ي بنيامين نتانياهو، أنّ "في ضوء تحقيق أهداف العملية ضد ​إيران​ وبالتنسيق مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب وافقت إسرائيل على اقتراحه ب​وقف إطلاق النار​".

ولفت إلى أنّ "إسرائيل سترد بقوة على أي انتهاك لوقف إطلاق النار"، مدّعيًا بأنّ "إسرائيل حققت هدفها في إزالة التهديد النووي والصاروخي الإيراني".

في وقت سابق، أكّد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، أنّ "​وقف إطلاق النار​ بين ​إيران​ و​إسرائيل​ ساري المفعول ويرجى عدم انتهاكه".

وعند الساعة السابعة من صباح يوم الثلاثاء، دخل ​وقف إطلاق النار​ بين ​إيران​ و​إسرائيل​ المعلن من قبل الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ حيز التنفيذ، وذلك بعد موجات مكثقة من الصواريخ الإيرانية لم تتوقف حتى الدقيقة الأخيرة خلفت قتلى وجرحى، في حين توقفت الهجمات الإسرائيلية على إيران قبل الساعة 3:30 فجرًا.

وجاء ذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اتفاق بين إيران وإسرائيل ل​وقف إطلاق النار​.

وكانت قد نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول إيراني كبير، قوله إن "طهران وافقت على وقف إطلاق النار مع إسرائيل بوساطة ​قطر​ية واقتراح أميركي".

وذكرت الوكالة أن "رئيس وزراء قطر محمد بن عبدرالحمن ضمن موافقة إيران على اقتراح وقف إطلاق النار الأميركي في مكالمة مع طهران".

وأضافت "ترامب أبلغ أمير قطر تميم بن حمد أن إسرائيل وافقت على وقف إطلاق النار وترامب طلب من أمير قطر مساعدة قطرية لإقناع إيران بالموافقة أيضا".

وكشفت أن "ترامب ونائبه جي دي فانس بحثا اقتراح وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران مع أمير قطر بعد هجوم العديد".