الصحة: 3 شهداء جراء الغارة الإسرائيلية على سيارة في بلدة كفردجال

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، أنّ "الغارة التي شنتها مسيّرة للعدو ال​إسرائيل​ي على سيارة في بلدة كفردجال قضاء ​النبطية​ أدت في حصيلة إلى سقوط ثلاثة شهداء".

ويأتي ذلك، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على ​لبنان​ بشكل يوميّ، مع استمرار احتلال إسرائيل لعدة نقاط في الجنوب وخرقها المتواصل لاتفاق وقف إطلاق النار منذ التوصل إليه في تشرين الثاني 2024.