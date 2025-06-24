الطقس غدا قليل الغيوم مع ارتفاع في الحرارة ساحلا وداخلا

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع رياح ناشطة أحيانا، ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة فوق الجبال و ارتفاعها على الساحل و في الداخل ، كما يستمر ظهور الضباب على الجبال المتوسطة الارتفاع.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء:

قليل الغيوم إلى غائم جزئيا دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل و في الداخل و ارتفاعها فوق الجبال ونسبة رطوبة مرتفعة مما يزيد الشعور بالحر، كما نشهد ارتفاعا إضافيا بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل، تنشط الرياح أحيانا ويتكون الضباب بدءا من ارتفاعات منخفضة مما يؤدي الى رؤية سيئة.

الأربعاء:

قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع رياح ناشطة أحيانا، دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الجبال و ارتفاعها على الساحل و في الداخل كما يستمر ظهور الضباب على الجبال المتوسطة الارتفاع.

الخميس:

قليل الغيوم الى غائم جزئيا أحيانا دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها على الجبال و في الداخل وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة مع بقاء تكون الضباب على المرتفعات ورؤية سيئة.

الجمعة:

قليل الغيوم الى غائم جزئيا أحيانا مع ارتفاع اضافي طفيف بدرجات على الجبال وفي الداخل ودون تعديل على الساحل مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة واستمرار تكون الضباب على المرتفعات.