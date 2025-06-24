بث مباشر: إيران تهاجم قواعد أمريكية في قطر والعراق

القاهرة - كتب محمد نسيم - بدأت القوات المسلحة الإيرانية ، مساء الاثنين 23 يونيو 2025 ، هجوما صاروخيا استهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق ، وذلك بعد الهجوم الأميركيّ الذي استهدف 3 منشآت نووية، هي الأبرز لدى طهران.

وأعلن التلفزيون الإيراني، بدء عملية "بركة الفتح" ضد القاعدة الأميركية في "العديد" في قطر، فيما أفاد تقارير بينها تقارير إسرائيلية، بأن إيران نسّقت استهداف القاعدة الأميركية مسبقا، وأن الدوحة أُبلغت مسبقا، بنية طهران، استهداف قاعدة العديد، وفق ما أوردت "نيويورك تايمز"، نقلا عن مصادر إيرانية.

وقال ثلاثة مسؤولين إيرانيين، مطّلعين على الخطط، إن إيران أبلغت المسؤولين القطريين مسبقًا باقتراب الهجمات، كوسيلة لتقليل الخسائر.

وأضاف المسؤولون أن إيران كانت بحاجة رمزيًا للرد على الولايات المتحدة، ولكن في الوقت ذاته، نفّذت العملية بطريقة تتيح لجميع الأطراف مخرجًا؛ ووصفوها بأنها استراتيجية مشابهة لاستراتيجية عام 2020، عندما منحت إيران العراق تحذيرًا قبل إطلاق صواريخ باليستية على قاعدة أميركية، عقب اغتيال قائدها العسكري البارز، قاسم سليماني .

جاء ذلك بعد وقت وجيز من إعلان الدوحة، مساء الإثنين، أنها قرّرت وقف حركة الملاحة الجوية في أجوائها، بشكل مؤقّت.

وأوردت قناة "فوكس نيوز"، نقلا عن مصادر، "تحذيرات من هجوم إيراني وشيك على قاعدة العديد الأميركية في قطر"، في حين يجتمع الرئيس الأميركيّ، دونالد ترامب، بفريقه للأمن القوميّ.

كما نقل موقع "أكسيوس" الأميركيّ عن مصادر أميركية، أن إدارة ترامب، "تستعد لهجوم إيراني محتمل على القواعد الأميركية في الخليج".

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"أ ب" عن مسؤول أميركي: لا تأكيد بشأن وقوع هجوم في العراق والهجوم المؤكد الوحيد كان في قطر

"سي إن إن": جميع السفن التابعة للبحرية الأميركية غادرت قاعدة الدعم البحري في البحرين والتي تعد قاعدة رئيسية للقوات البحرية الأميركية في المنطقة

"بوليتيكو" عن مسؤول بالبيت الأبيض: نراقب مع وزارة الدفاع الوضع في قطر والعراق والشرق الأوسط حيث توجد قواعد لنا

ماكرون يدعو إلى وضع حد لدوامة الفوضى بعد الهجوم الإيراني على القاعدة الأميركية في قطر

"رويترز" عن مسؤول إيراني رفيع: إيران ستواصل ردّها على الهجمات الأميركية

الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: ندين بأشد عبارات الإدانة الهجوم الصاروخي الإيراني ضد أراضي دولة قطر ونعتبره مساسا بكل دول المجلس الخليجي

البنتاغون:

* نؤكد تعرض قاعدة العديد لهجوم إيراني، بصواريخ باليستية قصيرة ومتوسطة المدى.

* لا تقارير عن خسائر بشرية أميركية في الهجوم الإيراني على قاعدة العديد.

"نيويورك تايمز": ترامب لا يعتزم الرد على الهجوم الإيراني

ترامب:

* المواقع التي ضربناها في إيران دُمّرت تماما والجميع يعرف ذلك.

* وسائل الإعلام الكاذبة تدعي أن المنشآت النووية الإيرانية الثلاث لم تدمر بالكامل للتقليل من الأمر.

"رويترز" عن مسؤول عسكري أميركي: لم يتم رصد أي هجوم إيراني على قواعد أميركية أخرى باستثناء العديد في قطر

الخارجية الأردنية: نؤكد تضامننا مع دولة قطر في مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها

الخارجية السعودية: الرياض تدين بأشد العبارات العدوان الذي شنته إيران على دولة قطر وتعده انتهاكا صارخا للقانون الدولي

مصادر لـ"العربي الجديد": الفرقة السابعة بالجيش العراقي تدخل حالة الإنذار القصوى بمحيط قاعدة عين الأسد غربي الأنبار

مسؤول دفاعي أميركي:

* قاعدة العديد في قطر تعرضت لهجوم بصواريخ باليستية قصيرة ومتوسطة المدى.

* الهجوم على قاعدة العديد انطلق من إيران، ولم نسجل أي إصابات حتى الآن.

وزارة النقل العراقية: إغلاق الأجواء أمام حركة الطائرات بما في ذلك المنطقة الجنوبية

الناطق العسكري باسم عملية "الوعد الصادق":

* قصفنا قاعدة العديد بهجوم صاروخي مدمر.

* الرد القاطع والحتمي ضد البيت الأبيض بأن إيران لن تتهاون أبدا مع الاعتداء على سيادتها ولن يكون الأمر دون رد.

* نحذر أعداء إيران أن مرحلة الضرب والهروب قد انتهت وأي اعتداء سيؤدي إلى تسريع انتهاء القدرات العسكرية الأميركية في المنطقة.

* المواقع والأهداف المتحركة للولايات المتحدة الأميركية في المنطقة ليست نقطة قوة بل نقطة ضعف.

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لم يسجل لدى العراق أي هجوم صاروخي إيراني على قاعدة عين الأسد

مصادر أمنية عراقية لـ"التلفزيون العربي":

لم يسجل لدى العراق أي هجوم صاروخي إيراني على قاعدة عين الأسد.

صفارات الإنذار دوت في قاعدة عين الأسد تحسبا لهجوم إيراني محتمل.

تقارير: إيران نسّقت استهداف القاعدة الأميركية مسبقا

تقارير بينها تقارير إسرائيلية: إيران نسّقت استهداف القاعدة الأميركية مسبقا.

مصدر إسرائيلي للقناة 12: إيران نسقت استهداف القاعدة الأميركية مسبقا.

مصادر إيرانية لـ"نيويورك تايمز": أبلغنا قطر مسبقا بنيتنا استهداف قاعدة العديد ونسقنا معها.

وقال ثلاثة مسؤولين إيرانيين، مطلعين على الخطط إن إيران أبلغت المسؤولين القطريين مسبقًا باقتراب الهجمات، كوسيلة لتقليل الخسائر.

وأضاف المسؤولون أن إيران كانت بحاجة رمزيًا للرد على الولايات المتحدة، ولكن في الوقت نفسه، نفذت العملية بطريقة تتيح لجميع الأطراف مخرجًا؛ ووصفوها بأنها إستراتيجية مشابهة لإستراتيجية عام 2020، عندما منحت إيران العراق تحذيرًا قبل إطلاق صواريخ باليستية على قاعدة أميركية في العراق، عقب اغتيال قائدها العسكري البارز، قاسم سليماني.

الحرس الثوري الإيراني:

بعد العدوان الأميركي على منشآتنا النووية، وجهنا ضربة مدمرة لقاعدة العديد الأميركية بقطر.

رسالتنا للبيت الأبيض وحلفائه واضحة أن إيران لن تترك أي اعتداء على سيادتها وأرضها، دون رد.

المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: الهجوم على قاعدة العديد بقطر نٌفّذ "بنجاح" ويأتي بإطار الرد بالمثل وحق الدفاع المشروع

وكالة "تسنيم":

المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: "الهجوم على قاعدة العديد في قطر هو رد يأتي في إطار الرد بالمثل وبما يتوافق مع القوانين الدولية وحق الدفاع المشروع، قواتنا المسلحة نفذت العملية الصاروخية بنجاح تام مستهدفةً قاعدة ’العديد’ الجوية الأميركية، التي تُعد من أكبر القواعد العسكرية الأميركية في المنطقة".

مصادر لـ"التلفزيون العربي": الدفاعات الجوية القطرية أسقطت 9 صواريخ من أصل 10 أطلقتها إيران على قاعدة العديد

مصادر لـ"التلفزيون العربي":

الدفاعات الجوية القطرية أسقطت 9 صواريخ من أصل 10 أطلقتها إيران على قاعدة العديد.

صاروخ إيراني واحد سقط في منطقة فارغة في قاعدة العديد العسكرية بقطر.

مجلس الأمن القومي الإيراني: عملياتنا خالية من أي تهديد أو خطر على الدولة الصديقة والشقيقة قطر وشعبها

صافرات إنذار في الكويت وتفعيل أنظمة دفاع جوي في قطر والبحرين والعراق

أفادت تقارير إعلامية، مساء الإثنين، بأن صافرات الإنذار دوت في قاعدة "علي السالم" الأميركية في الكويت، في أعقاب هجمات صاروخية إيرانية استهدفت مواقع أميركية في المنطقة.

وبحسب وسائل إعلام عربية، جرى تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في كل من قطر والبحرين، بينما نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر عسكرية أن نظام الدفاع الجوي تم تفعيله أيضًا في قاعدة "عين الأسد" في العراق.

وزارة الدفاع القطرية:

الدفاعات الجوية القطرية اعترضت هجمة صاروخية استهدفت قاعدة العديد الجوية.

بفضل يقظة القوات المسلحة والإجراءات الاحترازية لم ينتج عن الحادث أي وفيات أو إصابات.

نؤكد أن أجواء وأراضي دولة قطر آمنة وأن القوات المسلحة القطرية على أهبة الاستعداد دائما.

ننصح المواطنين والمقيمين بأخذ التوجيهات وآخر التطورات من المصادر الرسمية.

المصدر : وكالات