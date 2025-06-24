قطر تدين هجوم إيران على قاعدة العديد الأمريكية

القاهرة - كتب محمد نسيم - أدانت دولة قطر ، مساء الاثنين 23 يونيو 2025 ، هجوم إيران على قاعدة العديد الأمريكية في أراضيها واعتبرته انتهاكا صارخا لسيادتها، مؤكدة أنها تحتفظ بحق الرد.

جاء ذلك وفق بيان متحدث الخارجية القطرية ، ماجد الأنصاري، بعد هجوم صاروخي شنته إيران على القاعدة الأمريكية، ردا على استهداف واشنطن منشآتها النووية فجر الأحد.

وأعرب الأنصاري "عن إدانة دولة قطر الشديدة للهجوم الذي استهدف قاعدة العديد الجوية من قبل الحرس الثوري الإيراني، ونعتبره انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة قطر ومجالها الجوي، وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

وأكد أن "دولة قطر تحتفظ بحق الرد المباشر بما يتناسب مع شكل وحجم هذا الاعتداء السافر، وبما يتوافق والقانون الدولي".

وأشار إلى أن "الدفاعات الجوية القطرية أحبطت الهجوم وتصدت للصواريخ الإيرانية بنجاح".

الأنصاري حذر من أن "استمرار مثل هذه الأعمال العسكرية التصعيدية من شأنه أن يقوض الأمن والاستقرار في المنطقة، وجرها إلى نقاط سيكون لها تداعيات كارثية على الأمن والسلم الدوليين".

ودعا إلى "وقف فوري لكافة الأعمال العسكرية، والعودة الجادة إلى طاولة المفاوضات والحوار".

متحدث الخارجية القطرية قال إن "القاعدة كانت قد أُخليت في وقت سابق وفقًا للإجراءات الأمنية والاحترازية المعتمدة، وذلك في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات لضمان سلامة العاملين في القاعدة من منتسبي القوات المسلحة القطرية والقوات الصديقة وغيرهم".

وختم بيانه بالتأكيد على "عدم وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية جرّاء الهجوم".

المصدر : وكالات