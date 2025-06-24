الحرس الثوري الإيراني: اعتقال 6 جواسيس للموساد في محافظة همدان

أعلن معاون العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني بمحافظة همدان، أنّه "تم التعرّف على 6 من العناصر الخائنة الذين كانوا يسعون لتحقيق أهداف جهاز التجسس الموساد الإسرائيلي، واعتقالهم في مدن رزن، نهاوند وهمدان".
وقال، بحسب ما نقلت وكالة "فارس" الإيرانية، إنّ "هؤلاء العملاء، من خلال نشاط ممنهج في الفضاء الإلكتروني، حاولوا عبر التواصل مع عناصر الكيان الصهيوني إثارة البلبلة في الرأي العام، وتشويه صورة النظام الإيراني، إلا أن أنشطتهم أُحبطت بفضل الإشراف الاستخباراتي الدقيق وفي الوقت المناسب".
ويأتي هذا الإعلان بعد أن دخل وقف إطلاق النار بين إيران وأميركا حيّز التنفيذ عند الساعة السابعة من صباح يوم الثلاثاء، وذلك بعد 12 يومًا من الحرب التي بدأتها إسرائيل ضد إيران التي واصلت ردّها على الحرب من خلال إطلاق موجات من الصواريخ الباليستية والمسيّرات.
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