خارجية قطر وجهت رسالة إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة تدين فيها الهجوم الإيراني على قاعدة العديد

أعلنت وزارة الخارجية القطرية أنها وجّهت رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي بشأن ​الهجوم الصاروخي الإيراني​ الذي استهدف قاعدة العديد.

وأعربت خارجية قطر في رسالتها عن إدانتها الشديدة للهجوم، معتبرة أنه يشكّل انتهاكًا صارخًا لسيادتها ومجالها الجوي، وتهديدًا مباشرًا لأمنها وسلامتها الإقليمية.

وأكدت الخارجية القطرية أن هذا الاعتداء يمثّل خرقًا واضحًا للقانون الدولي، ويقوّض السلم والاستقرار في المنطقة، مشددة على أن قطر تحتفظ بحقها الكامل في الرد بما يتناسب مع طبيعة الاعتداء، ووفقًا لما يتيحه القانون الدولي.