القائد الجديد لقوات "اليونيفيل" تسلّم مهامه في احتفال بمقر البعثة في الناقورة: ملتزمون بالسلام والاستقرار في جنوب لبنان

أعرب القائد الجديد ل​قوات اليونيفيل​ الجنرال ​ديوداتو أباغنارا​، عن شرفه بتسلّم مسؤولية قيادة قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، وحرص في كلمته على تكريم ذكرى من ضحوا بأرواحهم في سبيل تنفيذ المهمة، معتبرًا أن تضحياتهم شاهدة على حجم التحديات والمخاطر اليومية التي يواجهها عناصر "اليونيفيل".

وتوجّه بالشكر إلى سلفه الجنرال أرولدو لازارو على قيادته الحكيمة خلال مرحلة صعبة، كما أعرب عن امتنانه للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ولوكيل الأمين العام جان بيير لاكروا على ثقتهما ودعمهما.

وشكر أيضًا حكومة إيطاليا ورئيس أركان الدفاع الإيطالي الجنرال لوتشيانو بورتولانو، الحاضر في الحفل، على الدعم المستمر في مختلف مراحل العملية.

وأكد القائد الجديد أن "اليونيفيل" تواجه مهمة صعبة في بيئة معقدة وهشة، حيث لا مجال إلا للمرونة والابتكار والالتزام، مشددًا على أن أمن لبنان يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالديناميكيات الإقليمية والمصالح العالمية، وأن تعزيز الاستقرار يتطلب العمل المشترك والتنسيق الدولي وتحويل الحوار إلى خطوات عملية.

وأوضح أن البعثة تمرّ بمرحلة محورية من التكيّف والتحوّل لتعزيز فعالية أدائها، مع إعادة التأكيد على مهمتها الأساسية في حماية المدنيين، ومراقبة وقف الأعمال العدائية، ودعم استقرار جنوب لبنان، بالتعاون مع الجيش اللبناني، وفقًا للقرار الدولي 1701.

ودعا إلى الابتكار في إيجاد الحلول من خلال العمل الجماعي والاستفادة من تنوع الخبرات، مؤكدًا أن التحديات الأمنية لا تزال قائمة، لكن الدعم الدولي والثقة بجهود جنود ​حفظ السلام​ تشكلان حافزًا للاستمرار.

وختم بالتشديد على أن السلام لا يُبنى بالشعارات، بل بالعمل اليومي والشجاعة والإيمان بإمكانية تحقيق مستقبل أفضل.