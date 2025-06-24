سلام من قطر: لا يمكن تحقيق الاستقرار في لبنان بدون الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الجنوب

أكد رئيس الحكومة نواف سلام، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره القطري محمد بن عبدالرحمن ال ثاني، أن "لا يمكن تحقيق الاستقرار في لبنان بدون الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الجنوب".

وشكر سلام، دولة قطر على دعمها المتواصل للبنان منذ أكثر من عامين، مشيرا الى انه "نواصل النقاش مع الأشقاء في الدوحة للتوصل إلى تفاهم لدعم قطاع الطاقة".

وأشار سلام إلى أنه أطلع أمير قطر ورئيس الوزراء على الجهود الإصلاحية التي تبذلها الحكومة اللبنانية، مؤكدًا العمل على إصلاح القضاء وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.

وشدد على أنّ لا استقرار في لبنان من دون انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي التي تحتلها، لا سيما النقاط الخمس، معتبرًا أن العدوان الإسرائيلي على إيران يُشكل انتهاكًا لسيادتها وللقانون الدولي.

واضاف :"نحمد الله أننا تمكنا خلال الأسبوعين الأخيرين من منع جر لبنان لحرب جديدة".