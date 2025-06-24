بدأت جلسة للجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وبحضور وزيري المال والعدل ياسين جابر وعادل نصار لدرس فتح إعتماد إضافي بقيمة /2،010،000،000،000/ ليرة لبنانية في الموازنة لإعطاء مساهمة لصندوق تعاضد القضاة، وإقتراح التسوية العادلة لتعويضات نهاية الخدمة في الضمان الإجتماعي، ومشروع منح المتضررين من الحرب الإسرائيلية على لبنان بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم وتعليق المهل المتعلقة.

كانت هذه تفاصيل خبر جلسة للجنة المال تدرس إقتراح تسوية تعويضات نهاية الخدمة ومشروع اعفاء المتضررين من الحرب الإسرائيلية من الضرائب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.