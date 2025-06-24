رجي تلقى اتصالا من نظيره اليوناني: لتأمين انسحاب الجيش الإسرائيلي من الجنوب والتجديد لليونيفيل

تلقى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، اتصالا من وزير خارجية ​اليونان​ جورج جيرابتريتيس، تم خلاله البحث في آخر التطورات في المنطقة، ونقل جيرابتريتيس لرجي دعم بلاده ل​لبنان​ على كافة المستويات، ووجه له دعوة لزيارة اليونان.

وشكر رجي نظيره وطلب مساعدة أثينا، انطلاقا من عضويتها في مجلس الأمن، في تأمين انسحاب الجيش الإسرائيلي من النقاط الخمس في الجنوب، والقيام بما يلزم للتجديد لقوات "​اليونيفيل​".