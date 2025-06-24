تلقى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، اتصالا من وزير خارجية اليونان جورج جيرابتريتيس، تم خلاله البحث في آخر التطورات في المنطقة، ونقل جيرابتريتيس لرجي دعم بلاده للبنان على كافة المستويات، ووجه له دعوة لزيارة اليونان.
وشكر رجي نظيره وطلب مساعدة أثينا، انطلاقا من عضويتها في مجلس الأمن، في تأمين انسحاب الجيش الإسرائيلي من النقاط الخمس في الجنوب، والقيام بما يلزم للتجديد لقوات "اليونيفيل".
كانت هذه تفاصيل خبر رجي تلقى اتصالا من نظيره اليوناني: لتأمين انسحاب الجيش الإسرائيلي من الجنوب والتجديد لليونيفيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.