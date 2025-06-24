ترامب "زعلان" من إيران ومن إسرائيل أكثر!

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن القدرات النووية الإيرانية "انتهت"، وأن طهران لن تعيد بناء برنامجها النووي أبدًا.

وفي حديثه للصحفيين قبل مغادرته لحضور قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في لاهاي، قال إنه "غير راضٍ" عن إسرائيل وإيران، قبل أن يضيف أنه "غير راضٍ حقًا" عن إسرائيل.

انتهاك

وقال إن كلاً من إسرائيل وإيران انتهكا وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط.

وفيما يتعلق بالتقارير التي تفيد بأن كلاً من إسرائيل وإيران انتهكا وقف إطلاق النار، قال ترامب: "لست متأكداً من أنهم فعلوا ذلك عمداً. لم يتمكنوا من كبح جماح الناس".

وأضاف: "لا يعجبني خروج إسرائيل هذا الصباح، وسأرى إن كان بإمكاني إيقافه". وقال: "بمجرد أن أبتعد عنكم، سأرى إن كان بإمكاني إيقافه".

وأضاف: "بمجرد أن أبرمنا الاتفاق، خرجوا وألقوا حمولة من القنابل، لم أرَ مثلها من قبل. أكبر حمولة رأيناها. لستُ راضيًا عن إسرائيل".

وختم قائلا: "لدينا دولتان تتقاتلان منذ زمن طويل وبشدة لدرجة أنهما لا تعرفان ما تفعلانه."

رد إسرائيلي

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي اصدر تعليمات للجيش بشن "ضربات مكثفة" على طهران عقب "انتهاك" وقف إطلاق النار.

وفال إنه أصدر تعليمات للجيش "بالرد بقوة على انتهاك إيران لوقف إطلاق النار بضربات مكثفة ضد أهداف للنظام في قلب طهران".

يبدو أن تصريحات يسرائيل كاتس جاءت قبل أن يرصد الجيش صواريخ إيرانية في شمال إسرائيل قبل قليل (انظر المنشور الأخير).

وليس من الواضح في هذه المرحلة أي ضربات إيرانية كان يشير إليها، على الرغم من أن مسعفين أفادوا بمقتل خمسة أشخاص في بئر السبع خلال الليل بعد إطلاق طهران صواريخ.

3 مراحل

وكان المتحدث باسم المقر العسكري المركزي الإيراني، صرح بأن الضربات الإسرائيلية ضربت إيران على ثلاث مراحل حتى الساعة 5:30 صباحًا بتوقيت المملكة المتحدة، قبل دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني اليوم أن وقف إطلاق النار سيسري في إيران ابتداءً من الساعة 7:30 صباحًا بالتوقيت المحلي.

جاء ذلك في الوقت الذي أعلن فيه المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أعلى هيئة أمنية في البلاد، أن قواته المسلحة مستعدة "للرد بحزم" على الهجمات المتجددة.